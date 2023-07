Bad boys? Os crimes dos filhos das celebridades - Certamente, não é fácil ser uma celebridade infantil... A parte boa é ser criado nas melhores condições financeiras, com conforto, educação, acesso ao melhor sistema de saúde e status (para quem realmente se importa com esse tipo de coisa). O lado negativo é desde criança viver sob os holofotes, tendo uma rotina vigiada (e limitada) pelos paparazzi e a opinião pública, sendo que foram seus pais é que escolheram essas vidas de famosos. No entanto, isso não justifica o fato de alguns filhos de celebridades praticarem atos ilegais e saírem impunes (ou terem penas suavizadas) por conta de privilégios ou da influência dos progenitores. Inclusive, alguns desses herdeiros se envolveram em problemas sérios. Clique na galeria e descubra os crimes dos filhos problemáticos dos famosos.

© <p>Getty Images/Reuters</p>