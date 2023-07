A vida antes do Ken: Ryan Gosling tem 2 indicações ao Oscar e os fãs nem sabem! - Ryan Gosling é um ator único. Em mais de 25 anos de carreira, passou de estrela infantil do Disney Channel para um dos atores mais talentosos e versáteis de Hollywood. Nesse meio tempo, o artista canadense fez de tudo um pouco. Teve altos e baixos, fez TV, estrelou superproduções e filmes independentes aclamados pela crítica e viu sua família crescer. Agora a grande expectativa está em torno de 'Barbie' (2023) em que interpreta Ken, o famoso namorado da boneca, um papel coadjuvante que promete roubar a cena. Além do elenco incrível e profundidade da história, muitos críticos estão destacando o desempenho do ator especificamente, cuja representação de Ken vai de hilário a emocionante em minutos. Jamie Jirak, do ComicBook.com, chamou o longa de seu "filme favorito do ano", escrevendo: "Greta Gerwig de alguma forma superou minhas expectativas ... Dê a Ryan Gosling uma indicação ao Oscar, estou falando sério!". A apresentadora de 'Pay Or Wait', Sharronda Williams, chamou Gosling de "ladrão de cenas, entregando a maioria das risadas" e, mesmo na turnê de imprensa, o ator se comprometeu totalmente com o papel, dizendo aos repórteres que Ken está em todos e nós somos "Kenough". Ator respeitado e colecionador de personagens inesquecíveis, Ryan Gosling já pode adicionar mais um papel icônico (e inesperado) para a sua carreira de sucessos. Por sinal, que tal relembrar a trajetória do ator até 2023? Clique na galeria a seguir!

