Cara Delevingne revela alcoolismo

Em julho de 2022, surgiram rumores sobre a delicada fase de vida de Cara Delevingne, quando foi fotografada no aeroporto de Los Angeles, aparentando confusão. Ela havia retornado do festival Burning Man, e as fotos preocuparam seus amigos mais próximos, levantando especulações sobre uma possível hospitalização.

Um ano depois, a própria modelo fala abertamente sobre o difícil período em que enfrentou o álcool. A ausência no evento de apresentação de sua coleção cápsula em parceria com a marca Karl Lagerfeld, em 12 de setembro de 2022, em Nova York, aumentou os rumores, que se mostraram parcialmente verdadeiros.

Após sucessivas ausências nas semanas de moda, Cara concedeu uma entrevista à revista ELLE, na qual abriu o coração sobre sua jornada.

Já se passaram nove meses desde que ela tomou a decisão de mudar de vida, uma escolha que se revelou desafiadora: "Nunca houve momentos em que eu pensasse que não valia a pena. Cada segundo vale a pena. Só não sei o que me faria desistir. Agora estou estável. Estou mais tranquila", confessou.

A modelo procurou tratamento profissional em um centro de reabilitação, onde seguiu o programa de 12 passos dos Alcoólicos Anônimos. No entanto, sua jornada de recuperação tomou outro caminho. Cara revela que a terapia tradicional não estava funcionando, e por isso, decidiu se encontrar com seu instrutor de ioga três vezes por semana para conversar, meditar ou fazer exercícios. "Sentia que estava me escondendo das pessoas que me admiram, então decidi dar um tempo para respirar. Finalmente, sinto que posso ser livre e ser eu mesma", afirmou.

