Ex-CNN Daniela Lima estreia no Conexão GloboNews na próxima semana

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Daniela Lima já tem data para estrear na GloboNews. A jornalista, egressa da CNN Brasil, começa a apresentar em São Paulo o Conexão GloboNews na próxima segunda-feira (31). A grade da manhã do canal vai passar por reformulações, e o programa passará a ser exibido às 9h30.

"O meu desejo é conseguir fazer o Conexão ainda mais vivo, com a temperatura do momento, quando a coisa começa a aquecer e, principalmente, jogar para frente, apontar o caminho", disse Daniela Lima em nota enviada à imprensa.

"A gente vai começar a pautar a política muito cedo, e o nosso assinante pode ter certeza de que vai ver o início, o meio, e vamos apontar para ele os caminhos por onde a notícia deve se desenvolver ao longo do dia", continua.

Lima contracenará com Leilane Neubarth, que apresenta o jornal do Rio de Janeiro, e Camila Bonfim, que fala de Brasília. Somando-se às novidades da manhã do canal, o programa Em Ponto passará a ser exibido às 7h, comandado por Mônica Waldvogel e Tiago Eltz, com um novo cenário.