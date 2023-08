Atores que sacrificaram seus corpos para papéis - da magreza extrema à obesidade - Para alguns trabalhos em Hollywood, alguns atores não medem esforços na hora de mergulharem nos papéis, mesmo que isso signifique fazer mudanças físicas impressionantes. As estrelas de 'Oppenheimer' (2023) falaram sobre a imensa dedicação de Cillian Murphy como o protagonista do mais recente filme do diretor Christopher Nolan. Robert Downey Jr. afirmou: "Nunca testemunhei um sacrifício maior de um ator principal em minha carreira". Além de assumir um papel tão grande e exigente - e aprender "30.000 palavras em holandês" - em seus dias de folga, enquanto seus colegas de elenco desfrutavam de um fim de semana para descansar, o ator (conhecido pela série 'Peaky Blinders') também estava se sacrificando fisicamente para o papel. Emily Blunt, que interpreta sua esposa na história, Kitty Oppenheimer, disse ao Extra: "Ele teve um compromisso tão monumental. E ele só podia comer, tipo, uma amêndoa todos os dias. Ele estava tão magro". Em entrevista ao The New York Times, Murphy explicou por que era importante para ele perder peso. "Adoro atuar com meu corpo, e Oppenheimer tinha um físico e silhueta muito distintos, que eu queria acertar", disse ele. "Tive que perder bastante peso e trabalhamos com o figurino e a alfaiataria; ele era muito magro, quase emaciado, vivia de martínis e cigarros. Ele tinha olhos realmente brilhantes e eu queria dar a ele essa aparência de olhos arregalados, então trabalhamos muito em sua silhueta e expressões antes de começar". O ator irlandês não revelou quanto de peso perdeu porque não queria que isso chamasse mais a atenção do que o personagem, mas ele abordou sua dieta em entrevista ao IndieWire e disse: "Eu não aconselho isso". Por sinal, no mundo do cinema há inúmeros casos de atores que tiveram que ganhar ou perder peso durante as filmagens. Na galeria, relembre as estrelas que passaram por transformações drásticas para filmes.

© NL Beeld