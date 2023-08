Lindsay Lohan quebra silêncio após ser mãe e mostra corpo pós parto

Semanas após o nascimento do primeiro bebê de Lindsay Lohan, o pequeno Luai, a atriz compartilhou uma foto pós-parto em sua página do Instagram.

"Estou tão orgulhosa do que este corpo foi capaz de realizar durante esses meses de gravidez e agora, na recuperação", começou ela na legenda, destacando suas novas curvas.

"Estar com meu filho é a maior alegria do mundo", acrescentou em seguida. Essa foi a primeira vez que a atriz falou com seus seguidores no Instagram sobre a maternidade após se tornar mãe pela primeira vez, fruto do casamento com Bader Shammas.

Veja a publicação na íntegra:

