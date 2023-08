Famosos que receberam doações de órgãos e quase ninguém sabe - Transplantes de órgãos são um milagre da medicina moderna e salvam vidas todos os dias. É um procedimento extremamente sério e chega a ser chocante descobrir que tantas celebridades precisaram passar por isso, às vezes até mesmo enquanto ainda estavam em destaque aos olhos do público. Alguns desses famosos aparentam ser jovens e saudáveis e quase ninguém adivinharia que passaram por um procedimento tão difícil se eles não falassem abertamente sobre isso. No outro extremo do espectro, alguns astros e estrelas de outras gerações do rock n' roll desenvolveram doenças por causa de seus estilos de vida selvagens que os colocaram na lista de espera de doadores de órgãos, causando certa polêmica entre o público. Clique na galeria a seguir para saber mais sobre as histórias desses famosos.

© Getty Images