Jamie Foxx agradece à irmã: "Sem você eu não estaria aqui"

Jamie Foxx usou as redes sociais para expressar um agradecimento muito especial.

No dia 1º de agosto, a irmã do ator, Deidra, completou mais um ano de vida, e Foxx fez questão de celebrar a data nas redes sociais, agradecendo-lhe pelo apoio que lhe deu durante o tempo em que esteve doente no hospital e depois, já em casa, em recuperação.

"Feliz aniversário para a minha linda irmã Deidra. Você é mágica, linda, uma corajosa leoa", começou a escrever o ator.

"Sem você, eu não estaria aqui. Se você não tivesse tomado as decisões que tomou, eu teria perdido a vida. Te amo para sempre, feliz aniversário, irmã!", acrescentou Foxx, compartilhando um conjunto de fotografias da irmã.

