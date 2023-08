Irmã sobre doença de Céline Dion: "Nenhum medicamento funciona"

Uma das irmãs de Céline Dion, Claudette, falou sobre o estado de saúde da cantora, que se encontra lutando contra a síndrome da pessoa rígida.

A irmã revelou que a artista, de 55 anos, está tentando encontrar um medicamento que a ajude nesta luta, estando neste momento vivendo com uma outra irmã, Linda, que se mudou para casa de Céline com o objetivo de cuidar dela.

Em conversa com o Le Journal de Montreal, Claudette contou: "Quando ligo para ela, está ocupada, falo com a minha irmã Linda, que mora com ela e me diz que está 'empenhada'. Ela está ouvindo os principais investigadores desta doença rara tanto quanto possível".

"Sinceramente, acho que ela precisa especialmente de descansar. [...] O seu coração e corpo estão tentando dar sinais. É importante ouvi-los", acrescentou, frisando que a cantora está batalhando muito para se recuperar e voltar aos palcos.

"Nós confiamos nela. [...] Ela é disciplinada em tudo na sua vida... Não conseguimos encontrar nenhum medicamento que funcione, mas é importante ter esperança", disse ainda.

Céline é a mais nova de 14 irmãos e irmãs (Linda, Denise, Clément, Claudette, Liette, Michel, Louise, Jacques, Daniel, Ghislaine, Linda, Manon, e os gémeos Paul e Pauline).