Barbie mãe e filha? Famosos que vivem sendo confundidos um com o outro! - Algumas celebridades podem ser bem parecidas e até foram confundidas com outras estrelas. Seja por causa dos traços físicos ou por terem o mesmo nome, certos famosos vivem sendo "trocados" por outros artistas. Recentemente, a cantora Kelly Key revelou que foi confundida com a filha! "Sósias" ou não, confira essas personalidades lado a lado e tire suas próprias conclusões! Veja na galeria!

© <p>Reprodução/Instagram @oficialkellykey</p>