Famosos que perdemos em 2023 - Vários rostos famosos já nos deixaram em 2023. Atores emblemáticos, estrelas da música, personalidades do esporte, estilistas, jornalistas, astronautas... Ainda estamos em agosto e o tamanho da lista já é impressionante. Em 31 de julho, foram divulgadas as notícias de que dois atores queridos haviam falecido. O primeiro foi uma lenda da comédia americana. Paul Reubens encantou crianças e adultos com seu personagem icônico, Pee-wee Herman, por décadas. O ator faleceu no domingo (30 de julho), aos 70 anos, depois de lutar contra o câncer por vários anos. Sua família compartilhou uma mensagem que Reubens escreveu em sua página do Instagram após sua morte: "Por favor, aceite minhas desculpas por não tornar público o que tenho enfrentado nos últimos seis anos. Sempre senti muito amor e respeito de meus amigos, fãs e apoiadores. Eu amei muito todos vocês e gostei de fazer arte para vocês". A segunda perda foi da estrela de 'Euphoria', Angus Cloud, de 25 anos. A família do ator fez uma declaração confirmando a sua morte na segunda-feira (31 de julho), referindo-se à batalha do jovem com sua saúde mental. "É com o coração mais pesado que tivemos que dizer adeus a um ser humano incrível hoje. Como artista, amigo, irmão e filho, Angus foi especial para todos nós de muitas maneiras. Na semana passada ele enterrou o pai e lutou intensamente com essa perda. O único consolo que temos é saber que Angus agora está reunido com seu pai, que era seu melhor amigo. Angus foi aberto sobre sua batalha contra a saúde mental e esperamos que sua morte possa ser um lembrete para os outros de que eles não estão sozinhos e não devem lutar sozinhos em silêncio". Nesta galeria, prestamos homenagem a outras figuras famosas que faleceram em 2023. Clique e relembre.

