Estrela de 'Breaking Bad', Bryan Cranston, lamenta morte de Mark Margolis

Bryan Cranston reagiu publicamente à notícia da morte de Mark Margolis, com quem trabalhou em 'Breaking Bad'.

Esta sexta-feira, o protagonista da série mostrou-se "muito triste" com a partida do colega que interpretou Hector Salamanca e prestou-lhe uma homenagem.

"O Mark Margolis era um ator muito bom e um adorável ser humano", começou por escrever na publicação que fez no Instagram, lembrando o quanto "divertido" era Mark Margolis "fora no set" e "intimidador e assustador no set".

De recordar que além de 'Breaking Bad', ambos cruzaram-se também em 'Your Honor'.

Na mesma publicação, Bryan Cranston contou que o colega "adorava dizer uma boa piada". "Já sinto a sua falta. Agora descansa Mark, e obrigado pela tua amizade", acrescentou. Às palavras juntou uma imagem do artista em 'Your Honor' e outra em 'Breaking Bad'. Veja a publicação na íntegra:

