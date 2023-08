Mãe de Angus Cloud quebra silêncio: "Ele não pretendia deixar este mundo"

Dias depois da morte de Angus Cloud, a mãe do ator, Lisa, decidiu falar publicamente sobre a partida do filho aos 25 anos.

"Amigos, quero que saibam que aprecio o vosso amor pela minha família neste momento difícil. Também quero que saibam que, embora o meu filho estivesse em profundo luto pela morte prematura do pai, o seu último dia foi alegre. Ele estava a organizar o seu quarto e a colocar coisas pela casa com a intenção de ficar durante um tempo", começou por dizer.

Lisa explicou ainda que o ator mostrou intenção de "ajudar a sustentar as irmãs na faculdade, e também ajudar a mãe financeiramente e emocionalmente".

"Ele não pretendia acabar com a sua vida. Quando nos abraçámos e dissemos 'boa noite', compartilhamos o quanto nos amávamos e ele disse que eu o iria ver no dia seguinte. Não sei o que é que ele meteu no corpo depois disso. Só sei que ele colocou a cabeça na secretária onde estava trabalhando em projetos, dormiu e não acordou", relatou.

"Podemos descobrir que sofreu uma overdose trágica e acidental, mas é claro que ele não pretendia deixar este mundo", frisou, referindo que "a lesão na cabeça" que o ator tinha sofrido "há dez anos, milagrosamente não resultou na sua morte como quase sempre acontece". "Ele recebeu dez anos de bônus e encheu-os de criatividade e amor", acrescentou.

"Há publicações nas redes sociais que alegam que a sua morte foi intencional. Quero que saibam que não foi o caso", realçou. Veja a mensagem completa: