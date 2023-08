Kourtney Kardashian exibe barriga de grávida em look ousado

Kourtney Kardashian tem exibido com orgulho sua barriga de grávida, e ela voltou a fazê-lo com as mais recentes fotos que compartilhou em sua página do Instagram.

A celebridade está prestes a receber seu quarto filho, o primeiro com Travis Barker, e não poderia estar mais radiante.

Neste último sábado, Kourtney compartilhou algumas imagens na rede social, onde ela aparece com um look ousado na cor azul, destacando sua barriga de grávida. Confira abaixo:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Kourtney Kardashian Barker (@kourtneykardash)

Vale lembrar que Kourtney Kardashian já é mãe de Penelope, de 11 anos, Reign, de 8, e Mason, de 13, frutos de seu relacionamento anterior com Scott Disi.

Leia Também: Bella Hadid atualiza fãs sobre luta contra doença de Lyme