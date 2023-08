Envelheceram mal? Famosos que foram detonados por sua aparência! - Você consegue imaginar um mundo onde todos parecem iguais? Um mundo onde as medidas corporais e quaisquer padrões considerados ideais pela sociedade seriam cumpridos por cada pessoa? Seria bem chato, né? Viemos de todas as formas e tamanhos e isso deve ser celebrado, não demonizado. Celebridades, no entanto, são expostas a um público muito mais amplo e suas aparências estão constantemente sob escrutínio severo da mídia. Felizmente, muitas estrelas rebateram aqueles que tentaram ridicularizá-las. A sociedade tem muito o que evoluir em termos de imagem corporal. É muito difícil alcançar padrões de beleza. Até Jason Momoa, o intérprete do herói fortão Aquaman, já sofreu body shaming - e já depois de mundialmente famoso! Por sinal, o corpo alheio não deveria nem ser tópico de conversas. De "muito gordo" a "muito magro" e outras afirmações inquietantes, nesta galeria você verá como muitas celebridades foram ridicularizadas e envergonhadas por causa dos corpos que têm. Clique e veja com seus próprios olhos.

© <p>TV Globo/Getty Images</p>