Celebridades que usam sempre o mesmo estilo de roupa - Para algumas figuras públicas, o dilema diário do que vestir não faz parte da sua rotina de tomada de decisões. Pelo contrário, muitos famosos que são ou foram bem-sucedidos adotaram estilos minimalistas para economizarem tempo e se concentrarem no trabalho. Não faltam exemplos de personalidades do mundo do entretenimento, dos negócios e da política que optaram por manter figurinos padrões em suas escolhas no cotidiano. Low-profile, desligados ou práticos? Clique na galeria e conheça as celebridades que usam quase sempre o mesmo estilo de roupa todos os dias!

© <p>Getty Images</p>