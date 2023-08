Sandra Bullock fez uma pausa na carreira para cuidar do namorado

Sandra Bullock optou por uma pausa na sua carreira em Hollywood para se dedicar ao cuidado do namorado, Bryan Randall, que faleceu no último final de semana após três anos de luta contra a esclerose lateral amiotrófica.

De acordo com informações do Page Six, quando a atriz posou ao lado de Channing Tatum no tapete vermelho da estreia de "The Lost City" em março de 2022, ninguém tinha conhecimento das dificuldades pelas quais ela e seu companheiro estavam passando.

Supostamente, Tatum estava a par da gravidade da situação e ofereceu seu apoio a Bullock.

Desde então, a atriz tem raramente sido vista em público.

É importante recordar que, durante a promoção da comédia, Bullock havia mencionado que Randall era "o amor da sua vida".

Um produtor de Hollywood também observou à publicação que as pessoas talvez não soubessem que Sandra estava se afastando para cuidar de Bryan, elogiando a atitude da estrela.

Vale ressaltar que a última aparição pública de Sandra Bullock ocorreu em abril deste ano, durante um jantar com seu agente, Kevin Huvane, em Soho.

Bullock conheceu Randall quando o contratou para fotografar a festa de aniversário de um de seus filhos, Louis, em 2015. Um ano depois, eles assumiram o namoro.

