Morre DJ Casper, o criador de 'Cha Cha Slide', aos 58 anos

O DJ Casper faleceu na última segunda-feira, dia 7 de agosto, aos 58 anos.

O músico enfrentou uma batalha contra câncer no rim e no fígado nos últimos anos de sua vida, embora a causa da morte ainda não tenha sido divulgada.

A música "Cha Cha Slide" é uma das criações mais populares de DJ Casper, com uma coreografia que continua sendo reproduzida em todo o mundo até hoje.

DJ Casper, the creator of the world-famous "Cha Cha Slide," has passed away at the age of 58. pic.twitter.com/dWprseSpYr