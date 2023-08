Celebridades que se envolveram com a Cientologia - Apesar de só existir desde 1952, a Cientologia conquistou enorme popularidade entre as celebridades e também chamou atenção por inúmeras polêmicas. Conhecida pelas séries de humor 'O Rei dos Queens' e 'Uma Galera do Barulho', a atriz Leah Remini foi trazida para a Igreja por seus pais aos nove anos de idade e criada como cientologista. A também comediante passou décadas lá antes de sair em 2013 e se tornou depois uma ativista anti-Cientologia. Em 2016, produziu a série de documentários ganhadora do Emmy 'Scientology and the Aftermath', na qual expôs as práticas da realigião. Ela agora está levando isso a outro patamar abrindo um processo contra a igreja e seu líder, David Miscavige. "Por 17 anos, a Cientologia e David Miscavige me submeteram ao que acredito ser tortura psicológica, difamação, vigilância, assédio e intimidação, impactando significativamente minha vida e carreira. Acredito que não sou a primeira pessoa visada pela Cientologia e suas operações, mas pretendo ser a última", disse Leah Remini em um comunicado em 3 de agosto de 2023. A atriz entrou com uma ação bombástica de 60 páginas no tribunal superior da Califórnia, cujo objetivo é "exigir que a Cientologia, e qualquer entidade que ela controle e financie, cesse e desista de sua suposta prática de assédio, difamação e outras condutas ilegais contra qualquer pessoa que a Cientologia tenha rotulado como 'inimigo' ". Leah Remini alega que a igreja a perseguiu com uma estratégia maliciosa e cuidadosamente planejada para destruir sua reputação e sustento desde que ela saiu, descrevendo seus atos como "operações e ataques no estilo da máfia". A atriz não é a primeira pessoa a falar sobre a retaliação implacável da igreja contra aqueles que abandonam e tentam falar sobre suposta corrupção e abuso. Ela provavelmente tem um longo e difícil caminho pela frente ao atacar (e se defender) de uma das organizações mais poderosas de Hollywood. Na galeria, descubra quem são os outros astros e estrelas de Hollywood que são adeptos ou já estiveram envolvidos com a Cientologia.

© Getty Images