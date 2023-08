Presentes super estranhos que os famosos ganharam de fãs! - Sabemos que as celebridades trocam uma série de presentes estranhos entre eles, mas também recebem sua cota de presentes esquisitíssimos dos fãs! Lógico que pessoas famosas recebem muitos mimos adoráveis e boas cartas de fãs, mas às vezes as coisas ficam um pouco estranhas demais. De animais sem vida a assentos de privada, nesta galeria você vai ver de tudo! Navegue e confira os presentes mais estranhos que as celebridades já receberam dos fãs.

© <p>Getty Images/Shutterstock</p>