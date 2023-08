Comidas que os famosos odeiam! Doidos ou sensatos? - Questão de gosto não se discute. Se você for receber alguém, melhor perguntar o que essa visita não come do que servir algo e ser surpreendido por uma reação, que causará constrangimento para ambas as partes. E não, não estamos falando de carne... Mas de comidas que a maioria das pessoas costuma gostar ou, pelo menos, não odiar... Por exemplo, existem celebridades que não curtem morangos, Nutella e sushi, sabia? Na galeria, veja o que os famosos não comem ou bebem de jeito nenhum!

© Getty Images