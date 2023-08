Meghan Markle é flagrada usando adesivo anti-stress que custa R$ 6 mil

Alguém anda se sentindo muito nervosa... Meghan Markle foi flagrada pelos paparazzi numa saída normal em Montecito, na Califórnia, mas acabou por se destacar algo que a duquesa de Sussex tinha em um dos pulsos.

A imprensa internacional analisou rapidamente as imagens e encontrou um adesivo anti-stress, cuja aplicação custa 1.000 libras (R$ 6 mil) por ano.

O dispositivo, de acordo com o site que o vende, tem como objetivo a ativação do "sistema nervoso parassimpático" para que o seu usuário possa "rapidamente regressar a um estado funcional (capacidades motoras, atenção e cognição plena) sem efeitos persistentes ou letargia mental". O adesivo chama-se NuCalm.

Meghan Markle wears anti-stress patch while Prince Harry is away in Asia https://t.co/97n0MTbQ2t pic.twitter.com/gvUIxKTsR9