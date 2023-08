Ana Catharina, ex-'BB', diz que "Portugal é xenófobo com brasileiros"

A brasileira Ana Catharina tornou-se muito popular em Portugal por ter participado na edição de 2020 do 'Big Brother', de onde saiu como quinta classificada. No entanto, o carinho que alguns espectadores sentiam tornou-se, entretanto, em revolta.

A ex-concorrente do reality show da TVI fez uma publicação no Instagram onde explicou os motivos que a levaram a decidir mudar-se para Amsterdã, começando por revelar que sempre sentiu muita admiração pela capital holandesa e que o estilo de vida nesta cidade se conjuga perfeitamente com os seus hábitos.

No entanto, Ana Catharina também decidiu deixar duras críticas a Portugal, onde morou durante algum tempo, bem como à forma como diz ter sido recebida no país europeu.

"Nunca sofri nenhum tipo de preconceito desde que cheguei há quase 7 meses [a Amsterdão]. Fod****! Portugal é extremamente xenófobo com o povo brasileiro. Não posso viver numa atmosfera como esta", disparou.

Estas declarações, como seria de esperar, motivaram várias respostas de cidadãos portugueses, que não se identificam com o que foi dito. "O pobre país xenófobo foi o palco para ficar 'figura pública'", "fica por aí e não voltes" e "fiquei muito magoado, como português que todos os dias luta para abraçar todos como uma só nação" são algumas das mensagens que é possível encontrar na caixa de comentários.

Veja abaixo a polémica publicação.