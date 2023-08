Cópia ou inspiração? Brasileira é acusada de plágio por cantores portugueses - A violação de direitos autorais na indústria da música é uma questão polêmica. Enquanto algumas canções acidentalmente soam como outras, muitos dos hits que conhecemos realmente usaram samples ou riffs de sucessos de outros artistas sem atribuir os devidos créditos. Por conta disso, várias brigas entre artistas foram parar nos tribunais. Recentemente, uma cantora brasileira foi acusada de plágio por duas estrelas portuguesas. Inclusive, Carolina Deslandes e Diogo Piçarra reagiram com humor à gravação de dois temas deles, sem ter pedido autorização nem dar o devido crédito aos compositores. 'Romântica como Sempre' (2023), o álbum lançado por Denize Santiago na passada semana, inclui uma versão em forró de 'Saída de Emergência', de Diogo Piçarra, canção que a artista paraibana apresenta como tendo sido de autoria dela. O disco tem ainda uma releitura de 'Vai Lá', de Carolina Deslandes, à qual Denize mudou o título para 'Sou Eu a Louca', sem também referir o nome da artista portuguesa e do músico Feodor Bivol, com quem escreveu a canção. As informações são do Expresso. "A 'versão' estava perfeita se tivesse pedido autorização, minha querida", disse Piçarra nas redes sociais. Já Carolina Deslandes comentou: "Quando descobres que foste plagiada e pensas 'que falta de respeito', mas a tua veia forró romântica faz-te dançar na mesma". É aguardar para ver se essas 'homenagens' da cantora brasileira serão motivo de processo, porque muitas estrelas gringas foram para os tribunais por acusações do gênero. Na galeria, relembre cantores e bandas que foram acusados de plágio.

© <p>Getty Images/Instagram/@daniezesantiago</p>