Irina Shayk toma decisão radical para proteger relação com Tom Brady

Irina Shayk não quer arriscar no que diz respeito ao seu relacionamento com Tom Brady. Segundo o Page Six, a modelo está empenhada em fazer funcionar o romance tendo, por isso, diminuído o grupo de pessoas com quem convive.

"Ela tem medo que rumores estranhos o possam assustar", destacou uma fonte à publicação.

"Ela quer que isto resulte. O Brady faz mesmo o gênero dela", completa.

Vale destacar que os dois aproximaram-se depois de se terem encontrado numa festa do bilionário Joe Nahmad na Sardenha, em junho. Entretanto foram vistos juntos em julho.

Tom Brady divorciou-se da modelo Gisele Bündchen em outubro de 2022. Já o último relacionamento público de Irina foi com o ator Bradley Cooper.