Marido de Ivete Sangalo detona 'influencer de emagrecimento': "Chocado"

Daniel Cady, marido de Ivete Sangalo e pai dos seus três filhos, usou as redes sociais para criticar a influenciadora fitness Maíra Cardi, que é conhecida pelas suas opiniões polémicas no que respeita a emagrecimento.

O nutricionista comentou um vídeo da coach, onde ela dá uma receita de um doce que leva, entre outros ingrediente, leite condensado, chocolate e açúcar.

No final do vídeo, com o bolo pronto, a influenciadora afirma que as únicas coisas que as pessoas vão conseguir consumindo aquela receita são "aumento do colesterol, enfarte, inflamação do intestino, doença celíaca, doenças do coração, alzheimer, obesidade, gordura visceral", entre outras doenças que Maíra enumera.

Daniel Cady usou as redes sociais para pedir cautela no que respeita a esse tipo de conteúdos e acusar a influenciadora de "terrorismo nutricional", explicando em seguida em que é que esse termo consiste.

"Cuidado com esse tipo de conteúdo, isso pode piorar a sua relação com o seu corpo", começa dizendo o nutricionista.

"O terrorismo nutricional é a forma de aterrorizar a população em relação aos alimentos e às práticas individuais, em que os momentos diários de comer viraram algo stressante e carregado de culpa, uma relação de amor e ódio com a comida", escreveu Cady.

"Essa busca desenfreada pela estética perfeita e emagrecimento em curto prazo acabam levando as pessoas a seguirem dietas sem critério, sem atenção profissional, e altamente restritiva. Você não precisa deixar de comer um bolo, uma pizza, um pão, etc para emagrecer ou ter saúde. Precisamos aprender a comer, a nos relacionar com a comida e com o nosso corpo", concluiu o .nutricionista.