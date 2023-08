Britney Spears quebra silêncio entre notícias sobre divórcio e traição

A notícia da suposta separação de Britney Spears e Sam Asghari, tornada pública pelo TMZ, pegou todos de surpresa e, até ao momento, ainda não foi confirmada por nenhum dos protagonistas.

No entanto, Britney voltou a fazer publicações nas redes sociais na madrugada desta quinta-feira, dia 17 de agosto, mas ignorou o assunto que a tem feito marcar presença nos tabloides e revistas de todo o mundo.

A cantora fez uma publicação onde se mostra montando um cavalo numa praia, tendo escrito na legenda o seguinte: "Vou comprar um cavalo em breve! Com tantas opções é difícil escolher! Um cavalo chamado Sophie e outro chamado Roar? Não consigo me decidir! Devo-me juntar à galera e pôr um chapéu de cowboy rosa? De qualquer forma, acho que encontrei o meu ponto ideal com o Roar".

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Maria River Red (@britneyspears)

Vale lembrar que, de acordo com o TMZ, Britney teria, supostamente, traído o ex-companheiro, tendo sido depois confrontada sobre essa situação.