Bruce Springsteen adia dois espetáculos devido a doença

Bruce Springsteen foi obrigado a cancelar dois shows que preparava para dar nos Estados Unidos da América devido ao fato de estar doente.

A informação foi divulgada na página do cantor no Twitter, embora sem revelar qual foi a doença que o afastou temporariamente dos palcos.

"Devido ao fato de Bruce Springsteen ter adoecido, os seus espetáculos com a The E Street Band no Citizens Bank Park, na Filadélfia, nos dias 16 e 18 de agosto, foram adiados. Estamos trabalhando para reagendar as datas, portanto, guarde os bilhetes, dado que serão válidos para os espetáculos remarcados", pode ler-se na nota em causa.

Due to Bruce Springsteen having been taken ill, his concerts with The E Street Band at Citizens Bank Park in Philadelphia on August 16 and 18 have been postponed.



We are working on rescheduling the dates so please hold on to your tickets as they will be valid for the rescheduled…