Famosos soldados: eles cumpriram o serviço militar (alguns foram para a guerra)! - Bem longe do glamour da fama, várias celebridades cumpriram o serviço militar nas mais diversas funções. Seja porque era obrigatório, por vontade própria ou mesmo pela questão financeira, essas personalidades se alistaram no Exército, na Marinha ou na Força Aérea e deixaram suas contribuições para a soberania dos seus respectivos países. Curiosamente, houve casos de estrelas que foram para missões quando já eram conhecidas e artistas que lutaram em guerras! Consegue imaginar? Clique na galeria e surpreenda-se com os famosos que serviram nas Forças Armadas.

