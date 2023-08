Vasectomia: Famosos que fizeram a cirurgia para não ter mais filhos - Atualmente, as únicas opções para a contracepção masculina são a vasectomia e o uso de preservativos. Mas relativamente poucos homens optam por essa forma de controle de natalidade a longo prazo, mesmo as vasectomias sendo procedimentos de menos risco, mais baratas e eficazes que a ligadura de trompas nas mulheres. Só que também é papel do homem se preocupar com o planejamento familiar e com sua vida íntima. Portanto, é importante saber o que realmente é uma vasectomia. Mesmo sendo uma decisão incrivelmente pessoal, alguns famosos optaram por contar sobre suas próprias vasectomias. Nesta galeria, conheça os astros que escolheram fazer o procedimento e suas razões.

