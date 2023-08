Mãe de Larissa Manoela é acusada de intolerância religiosa; entenda

Nas últimas semanas o Brasil tem acompanhado constantes notícias sobre a relação da atriz Larissa Manoela e seus pais. O último desdobramento dessa história, são os prints da conversa entre mãe e filha, em que Silvana, mãe da atriz, faz um comentário de tom preconceituoso sobre a religião do atual noivo de Larissa e de sua família.

Na mensagem divulgada, Silvana ignora uma mensagem de Natal que Larissa mandou para a família e responde de forma preconceituosa: "Vai a merda, vai? Esqueça que sou sua mãe! Nem li sua mensagem e já apaguei. Esqueci de te desejar... Que você tenha um ótimo natal aí com todos os guias dessa família macumbeira", disparou.

As mensagens repercutiram nas redes sociais, onde internautas apontaram intolerância religiosa.

O número de denúncias de intolerância religiosa no Brasil aumentou 106% em um ano, para 1,2 mil em 2022, média de três por dia. Falas como a da mãe da Larissa Manoela são mais comuns do que se imagina. A cigana e espiritualista Kelida Marques comenta que esses tipos de comentários estão por toda parte.

“As pessoas usam a palavra “macumbeiro” em tom pejorativo, a fim de descriminar uma pessoa apenas pela crença dela. É lamentável a situação que a atriz Larissa Manoela está vivendo hoje, mas só quem já entrou na macumba verdadeiramente sabe que o afastamento de pessoas com energias e ações ruins e quase que instantâneo, posso dizer que a quebra de relação com os pais da Larissa foi um desses acontecimentos e agora as coisas tendem a melhorar para ela.”

[Mãe de Larissa Manoela é acusada de intolerância religiosa]© Reprodução