Camila Alves passou por 'testes' da sogra para casar com McConaughey

Hoje, Camila Alves vive um relacionamento feliz com Matthew McConaughey, no entanto, para chegar até aqui, a modelo brasileira teve de passar por uma série de "testes" que lhe foram feitos pela sogra, Mary McCabe.

"Ela fez uma várias coisas no início. Me testou realmente", afirmou no podcast 'Southern Living’s Biscuits & Jam'.

"Me tratava pelos nomes das ex-namoradas do Matthew, começava a falar mal em espanhol comigo para me colocar para baixo. Todas essas coisas", recordou.

Alves decidiu então convidar a sogra para a acompanhar durante uma viagem de trabalho a Istambul. "O caminho todo para lá, a viagem toda, ela me contou histórias e colocou-me coisas na cabeça", conta, tendo notado ao terceiro dia que na verdade era tudo mentira.

Nessa época, Camila decidiu recorrer ao seu lado "latino" e esclarecer tudo: "Fui encontrar com ela e tivemos vários avanços e recuos. No final, ela olhou para mim e disse: 'ok, está dentro'", completa.

Camila acabou por perceber que a sogra, na verdade, queria apenas uma reação sua.

"Desde desse dia temos a uma relação fantástica. Tenho um enorme respeito por ela e ela por mim", completa.

Alves e McConaughey começaram a namorar em 2006 e deram o nó seis anos mais tarde. Em comum têm três filhos: Levi, de 14 anos, Vida, de 13, e Livingston, de 10.