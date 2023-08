Madonna quer a participação de Britney Spears em sua turnê 'Celebration'

Madonna está prestes a regressar aos palcos com uma turnê mundial, a Celebration Tour. Segundo uma fonte revelou ao Page Six, um dos objetivos da 'rainha da pop' será trazer Britney Spears ao palco.

As estrelas são amigas de longa data, compartilhando inclusive o mesmo agente. Por isso, não é de surpreender o desejo de Madonna em voltar a atuar com a 'princesa da pop'.

As mesmas fontes notam que há uma grande possibilidade de Spears, de 41 anos, participar num dos shows de Madonna em Los Angeles, em março de 2024.

O objetivo da cantora será celebrar o 20.º aniversário da parceria de ambas, 'Me Against the Music', lançada em outubro de 2003.

