Timbaland, Nelly Furtado e Justin Timberlake se juntam 16 anos depois

Boas notícias para os fãs de Timbaland, Nelly Furtado e Justin Timberlake. A música 'Give It To Me', de 2007, lançada pelos três cantores foi um sucesso, pelo que muitos esperavam por um regresso... e ele chegou.

Timbaland anunciou nas suas contas de Instagram e TikTok que vai lançar uma nova música com Nelly Furtado e Justin Timberlake no próximo dia 1 de setembro.

No vídeo do anúncio podem ver-se trechos dos artistas juntos, assim como do videoclipe de 'Give It To Me'. No entanto, não foi ainda divulgado nenhum trecho, nem o nome da nova música.