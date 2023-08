Lizzo vai processar bailarinas que a acusaram de assédio

Lizzo voltou a se pronunciar sobre o caso do suposto assédio de que foi acusada por três das suas bailarinas, desta vez através da sua equipe jurídica.

O advogado de Lizzo, Marty Singer, disse ao TMZ que recentemente foram divulgadas fotos que mostram as bailarinas "festejando alegremente" nos bastidores com os artistas de um espetáculo de cabaré, de topless, em Paris durante a 'tour' de Lizzo.

Singer refere que as fotos são de 5 de março deste ano, cerca de um mês após a visita ao bar em Amesterdã, onde as bailarinas afirmaram que Lizzo as pressionou a comer bananas das vaginas das artistas.

Arianna Davis, Crystal Williams e Noelle Rodriguez - que processaram a cantora - também afirmam que foram forçadas a ir ao espetáculo de topless em Paris, mas o advogado diz que essas afirmações não fazem sentido com as fotos nas quais supostamente se mostram felizes com as dançarinas do cabaret.