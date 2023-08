O preço da fama: Famosos que gastam uma fortuna com segurança pessoal - Embora ser uma estrela de primeira linha tenha suas vantagens, também significa que essas personalidades precisam abrir mão de parte de sua liberdade para garantir que estejam seguras e protegidas. De paparazzi ultrapassando os limites a fãs imprevisíveis (e perseguidores) em potencial, algumas celebridades precisam de proteção o tempo todo. Como a segurança deles e de suas famílias é uma prioridade, isso significa que esses famosos desembolsam milhões de dólares contratando profissionais de segurança. Do Príncipe Harry e Meghan Markle a Kim Kardashian, vamos dar uma olhada em quanto as celebridades gastam com sua segurança. Clique e fique chocado com os valores astronômicos!

© <p>Getty Images</p>