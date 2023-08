O que é histerectomia, cirurgia que Preta Gil se submeteu? - Uma histerectomia, ou a remoção cirúrgica do útero, é um procedimento realizado para tratar uma série de problemas de saúde que afetam o sistema reprodutivo feminino. Embora a cirurgia de histerectomia não seja frequentemente discutida, é bastante comum, particularmente entre mulheres na faixa dos 40 e 50 anos. E as celebridades também enfrentam esses problemas de saúde. Confira esta galeria e descubra as famosas que precisaram passar por uma histerectomia.

© <p>Getty Images/TV Globo</p>