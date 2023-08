Filha de Angelina Jolie aparece com novo visual: cabelo rosa!

Shiloh Jolie-Pitt, com seus 17 anos, recentemente abraçou um estilo mais radical. Nesta segunda-feira, 28 de agosto, a jovem foi vista desfrutando de um lanche na Califórnia com uma amiga, e o que chamou a atenção foi a cor de seu cabelo, que estava em tons de rosa.

A filha de Angelina Jolie e Brad Pitt estava vestida de maneira bastante descontraída, usando shorts de jeans e uma camiseta preta.

Vale lembrar que Pitt e Jolie também são pais de Maddox, com 22 anos, Pax, com 19, Zahara, com 18, além dos gêmeos Knox e Vivienne, ambos com 15 anos. O casal se separou em 2016, após 12 anos de relacionamento e dois anos de casamento.