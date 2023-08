Morre a jornalista Cristiane Daciolo, esposa do ex-candidato Cabo Daciolo

A jornalista Cristiane Daciolo, com 52 anos de idade, veio a óbito no Rio de Janeiro nesta terça-feira. Ela era esposa do ex-deputado federal Cabo Daciolo, que concorreu à Presidência da República em 2018. A família não divulgou a causa do seu falecimento.

Cristiane foi diagnosticada com leucemia em 2018 e vinha passando por tratamentos desde então. Em 2019, submeteu-se a um transplante de medula óssea, que foi doada por seu irmão.

A jornalista deixa para trás três filhos. A notícia de seu falecimento foi compartilhada pelo jornalista Geremias Couto, amigo da família, de acordo com o jornal O Globo.