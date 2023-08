Sobrinha do rei de Espanha divide opiniões com foto ousada

Victoria Federica de Marichalar, sobrinha do rei Felipe VI da Espanha, decidiu entrar no mundo das redes sociais como influenciadora digital há quase dois anos, quando tornou sua conta no Instagram pública.

Atualmente, ela possui mais de 250 mil seguidores nesta plataforma, onde compartilha fotos de sua vida cotidiana, viagens e momentos com amigos.

Aproveitando alguns dias de descanso ao sol, a jovem aristocrata de 22 anos compartilhou uma foto usando um biquíni que gerou alguma controvérsia.

Ela usou o modelo Palawan Bikini-Silver, da marca Lia Swimwear, que cerca de R$ 600. A imagem não agradou a todos devido ao tamanho reduzido do biquíni, e muitos criticaram Victoria, argumentando que tal comportamento não é apropriado para um membro da realeza. No entanto, outros elogiaram sua beleza e boa forma física.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por @vicmabor

