Selena Gomez mostra irmã em momento inusitado com Brooklyn Beckham

Selena Gomez decidiu compartilhar com seus fãs uma adorável foto de sua irmã mais nova, Gracie, cortando o cabelo de Brooklyn Beckham.

A cantora, derretida com a cena, destacou a imagem em sua página do Instagram com a legenda "Meus bebês".

Vale lembrar que Selena mantém uma forte amizade com o filho mais velho de David Beckham e sua esposa, Nicola Peltz.



© Instagram

