Paris Jackson responde a 'haters' que a atacaram por mostrar pelos

No que seria o 65º aniversário de Michael Jackson, celebrado nesta terça-feira, 29 de agosto, sua filha, Paris, de 25 anos, usou as redes sociais para marcar a data.

A cantora compartilhou um vídeo em que explicava por que ainda não havia falado publicamente sobre seu pai, em resposta às muitas mensagens que vinha recebendo. No vídeo, Paris relembrou Michael Jackson e mencionou que ele não gostava de celebrar seu próprio aniversário. Durante a gravação, ao levantar os braços para ajeitar o cabelo, ela mostrou algumas axilas com pelos visíveis.



© Instagram/ Paris Jackson

Por conta disso, Paris recebeu várias críticas de "haters", pessoas que a atacaram por mostrar os pelos, algo que ela respondeu com uma mensagem no Twitter e posteriormente compartilhou no Instagram.

"Eu não estava prendendo o cabelo para mostrar os pelos da minha axila. Há muito tempo que não os retiro e acabo esquecendo que estão lá o tempo todo. Superem", escreveu.

© Instagram/ Paris Jackson

Leia Também: Philippe Garrel é acusado de assédio por atrizes que trabalharam em seus filmes