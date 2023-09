'Ex' de Kevin Costner chora durante audiência de pensão de alimentos

Kevin Costner e sua ex-mulher, Christine Baumgartner, compareceram ao tribunal na última quinta-feira, dia 31, para uma audiência relacionada à pensão alimentícia dos três filhos que têm em comum.

Durante a audiência, Christine, que pediu um aumento na pensão alimentícia para cerca de 175 mil dólares por mês, viu seu advogado, John Rydell, declarar que estavam dispostos a reduzir o valor para 161.592 mil dólares por mês (aproximadamente 150 mil euros), conforme a última avaliação de um contador forense. No entanto, esse novo valor ainda supera a proposta de Costner, que ofereceu 60 mil dólares por mês (cerca de 55 mil euros) por meio de sua equipe jurídica durante a audiência.

Na audiência, Christine demonstrou emoção, de acordo com a revista People. Rydell também mencionou que a família está acostumada a viver uma vida luxuosa, referindo-se aos filhos do ex-casal, e destacou os diversos esportes que praticam e as várias propriedades que a família possui.

Christine, de 49 anos, tem três filhos com o ator: Cayden, de 16 anos, Hayes, de 14, e Grace, de 13 anos. Ela solicitou o divórcio após 18 anos de casamento em 1º de maio passado.

