Kourtney Kardashian em trabalho de parto? Fãs ficam preocupados

Há especulações de que Kourtney Kardashian possa estar entrando em trabalho de parto após o anúncio do cancelamento de uma série de shows do Blink-182, banda da qual Travis Barker, seu companheiro, faz parte, devido a um assunto urgente de família que exigiu a volta do baterista para os Estados Unidos. O comunicado foi compartilhado no Instagram em 1º de setembro e menciona o adiamento dos shows em Glasgow, Belfast e Dublin.

Kourtney Kardashian e Travis Barker casaram no ano passado e, em junho deste ano, a irmã de Kim Kardashian revelou que estava grávida do primeiro filho do casal durante um concerto. Ela já é mãe de três filhos: Mason, de 13 anos, Penelope, de 10, e Reign, de oito, de seu relacionamento anterior com Scott Disick. Por sua vez, Travis é pai de Landon, de 19 anos, e Alabama, de 17, de seu relacionamento com Shanna Moakler.

