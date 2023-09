Ariana Grande e Ethan Slater "estão tentando viver a relação em privado”

Ariana Grande e Ethan Slater estão tentando manter a sua relação discreta e longe dos holofotes, afirmaram várias fontes à revista People.

“Embora toda esta situação tenha sido exagerada, é muito diferente do que foi retratado em público”, afirmou um amigo do casal à publicação norte-americana.

“Eles estão apenas tentando viver a sua nova relação em privado”, acrescenta a mesma fonte, dizendo ainda que “as pessoas tentaram questionar a linha cronológica”, tendo havido insinuações de traição, uma vez que tanto Ariana como Ethan eram casados pouco tempo antes de assumirem a relação.

O envolvimento da cantora e do ator teria começado após a separação de Ariana Grande do seu agora ex-marido, Dalton Gomez, e da separação de Ethan Slater de Lilly Jay.

“A verdade é que a Ariana e o Ethan só começaram a estar juntos depois de ambos terem se separado [dos respetivos cônjuges]", continua o amigo próximo da família.

Outra fonte disse à revista People que “eles estão fazendo o possível para equilibrar o fato de estarem sob o olhar do público, desejando serem respeitosos com todas as partes envolvidas”.

Lembrando que este verão Ethan Slater, de 31 anos, deu início ao processo de divórcio de Lilly Jay, com quem mantinha uma relação há 10 anos. No ano passado foram pais pela primeira vez.

Leia Também: Imagem do príncipe Louis concorre a 'foto do ano 'no prêmio IMAGO