Ator Kayky Brito é atropelado e está em estado grave

O ator Kayky Brito está internado em estado grave após ter sido atropelado na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Segundo informação da Band News.



Kayky de 34 anos foi atingido por um carro de passeio, na madrugada deste sábado (2), quando atravessava a Avenida Lúcio Costa, na altura do condomínio Barra Bela, na orla.



O ator foi levado pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, na Zona Sul do Rio.

De acordo com um funcionário da unidade de saúde, ele passou por exames e fraturou o braço.

