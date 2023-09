Bruno de Luca e outras testemunhas de atropelamento de Kayky Brito vão ser intimadas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apresentador Bruno de Luca e outras testemunhas presentes no atropelamento de Kayky Brito serão intimadas a presta depoimento. A 16ª Delegacia de Polícia Civil do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, está em processo de emissão das intimações, com o objetivo de ouvir as pessoas ainda nesta semana. A informação foi confirmada pelo delegado titular da unidade, Ângelo José Lages Machado, ao G1.

De acordo com o delegado, Bruno de Luca "é testemunha do fato". "Ele viu o que aconteceu e será convocado para prestar esclarecimentos", disse Machado. A reportagem consultou a assessoria da Polícia Civil, que afirmou não ter acesso à agenda de depoimentos.

Além de buscar esclarecimentos sobre o incidente, as autoridades também estão empenhadas em determinar se o veículo envolvido no acidente estava excedendo o limite de velocidade permitido.

A passageira que estava no carro do motorista de aplicativo assim como as presentes no quiosque, em frente ao local do acidente, também será chamados para depor. "A gente precisa identificar essa passageira. A gente sabe que ela estava no veículo, junto com a filha de dez anos", destacou o delegado.

Kayky Brito foi atropelado na madrugada deste sábado (2) e segue internado em estado grave, no Rio de Janeiro.