Jason Alexander, 'ex' de Britney, é expulso de academia por assédio

Jason Alexander, de 41 anos - que em 2004 foi casado com Britney Spears por 55 horas - era aluno da academia Life Time, em Franklin, no Tennesee, mas teria sido expulso.

Em declarações ao TMZ, o gerente do espaço revelou que a expulsão aconteceu após o homem ter sido detido por perseguir uma mulher que também frequenta a mesma academia.

A publicação norte-americana conta ainda que Jason teve a sua “inscrição anulada depois de a polícia abrir uma investigação” sobre as queixas, após ter sido visto a “seguindo a mulher até ao estacionamento” da academia, onde ela lhe teria pedido que a "deixasse em paz".

No entanto, Jason teria telefonado à mulher repetidamente e enviado mensagens de texto, além de “aparecer na casa dela, passando de carro algumas vezes no dia seguinte ao suposto confronto no estacionamento”. Além disso, ele a teria abordado "na piscina da academia quando ela estava com o filho”.

Agora ele se encontra proibido de entrar em contato com a mulher em questão ou fazer qualquer tipo de publicação sobre ela nas redes sociais.