Assumidos? Os casais famosos mais inesperados dos últimos tempos! - As coisas mudaram em Hollywood e celebridades que achávamos saber alguma coisa estão nos surpreendendo a cada dia. Famosos estão misturando estética, gêneros, interesses e gerações e nos deixam de queixos caídos com seus novos pares. Alguns casais parecem até que saíram daqueles sorteios de amigo oculto de fim de ano, sabe? Totalmente aleatórios! Essas estrelas estão abraçando o amor onde o encontram, quer isso signifique ter uma chance romântica com um antigo melhor amigo ou sair com alguém completamente fora do padrão a que está acostumado. No dia 4 de setembro de 2023, Timothée Chalamet e Kylie Jenner tornaram público romance, que parece ter começado há algum tempo em segredo. O ator e a empresária e influencer foram vistos juntos pela primeira vez no show da cantora Beyoncé em Los Angeles. Mas como essa história começou? Clique na galeria para ver outros affairs e relacionamentos inesperados dos famosos nos últimos anos!

