Signo lunar: O que a sua Lua diz sobre você?

Podemos afirmar com tranquilidade que muitos de nós estamos familiarizados com os signos solares. Na astrologia, a posição do Sol na hora do nascimento cai dentro de um dos 12 signos do zodíaco, que então determina grande parte de nossas personalidades. Mas a mesma coisa se aplica à Lua: o corpo celeste assume posição num dos signos do zodíaco em um dado momento.

Dito isso, como o signo lunar difere do signo solar? E o que isso diz sobre nós e nossa personalidade? Você sabe onde a Lua fica no seu mapa astral? São tantas perguntas e nós temos as respostas!

